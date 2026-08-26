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Общество
26 Августа , 10:45

Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»

Ведущий утреннего шоу на телеканале БСТ, музыкант, автор проекта «Батыр шоу» и военкор Ильяс Батыргариев получил Всероссийскую премию «Патриоты России» для волонтеров и гражданских активистов.

Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»

Первая церемония награждения состоялась 22 августа в Тюмени. Это новая премия, ставшая продолжением окружного форума «Патриоты Урала» по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель — выявить и поощрить лучшие волонтерские, гражданские, технологические и медиа проекты, направленные на сохранение исторической памяти, а также поддержку ветеранов и участников СВО.

На соискание поступила 251 заявка из 41 региона страны. Награды получили авторы 18-ти лучших проектов в семи номинациях: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения, патриотическое воспитание детей и молодежи.

В числе номинированных проектов были представлены такие, как производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, цифровая платформа с мерами поддержки для защитников Отечества.

Соискатель из Башкирии член Союза журналистов России и Общественной палаты РБ Ильяс Батыргариев в качестве военного корреспондента неоднократно выезжал в командировки «за ленточку» для подготовки репортажей. За свои сюжеты он стал победителем премии.

«Для меня — это не просто награда, а огромная честь и признание важности того дела, которому мне довелось служить. Мои сюжеты в рамках проекта «Башкирский батальон» вошли в топ проектных решений в номинации «Цифровое решение». В этом успехе — частица души каждого героя, чью историю мы старались рассказать честно и искренне. Более 70 миллионов просмотров на YouTube за время командировок, интерес федеральных каналов, архивы республики и теперь уже всей страны: все вместе говорит о том, что наши кадры, запечатлевшие боевые выезды и личные истории, по-настоящему нужны людям. Эти кадры навсегда останутся в истории — как свидетельство мужества и правды.

Я искренне благодарен родной республике за оказанное доверие: в это непростое время Башкортостан делает все возможное для общей победы. Восемь месяцев, проведенных в исторических регионах, встречи с нашими земляками, разговоры с ребятами, которые достойно служат наравне со всей страной, навсегда останутся в памяти. Особую силу нашим бойцам дает поддержка из дома, тепло родных и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто не остается в стороне и вносит свой вклад в общее дело. Победа возможна только тогда, когда мы вместе — едины в стремлении, мыслях и поступках», — подчеркнул победитель.

Фото: из личного архива Ильяса Батыргариева.  

Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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