Журналист из Уфы стал обладателем премии «Патриоты России»

Первая церемония награждения состоялась 22 августа в Тюмени. Это новая премия, ставшая продолжением окружного форума «Патриоты Урала» по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель — выявить и поощрить лучшие волонтерские, гражданские, технологические и медиа проекты, направленные на сохранение исторической памяти, а также поддержку ветеранов и участников СВО.

На соискание поступила 251 заявка из 41 региона страны. Награды получили авторы 18-ти лучших проектов в семи номинациях: сценический проект, прикладное творчество, цифровое решение, сохранение исторической памяти, формирование ценностных ориентиров общества, технологические решения, патриотическое воспитание детей и молодежи.

В числе номинированных проектов были представлены такие, как производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны СВО, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, цифровая платформа с мерами поддержки для защитников Отечества.

Соискатель из Башкирии член Союза журналистов России и Общественной палаты РБ Ильяс Батыргариев в качестве военного корреспондента неоднократно выезжал в командировки «за ленточку» для подготовки репортажей. За свои сюжеты он стал победителем премии.

«Для меня — это не просто награда, а огромная честь и признание важности того дела, которому мне довелось служить. Мои сюжеты в рамках проекта «Башкирский батальон» вошли в топ проектных решений в номинации «Цифровое решение». В этом успехе — частица души каждого героя, чью историю мы старались рассказать честно и искренне. Более 70 миллионов просмотров на YouTube за время командировок, интерес федеральных каналов, архивы республики и теперь уже всей страны: все вместе говорит о том, что наши кадры, запечатлевшие боевые выезды и личные истории, по-настоящему нужны людям. Эти кадры навсегда останутся в истории — как свидетельство мужества и правды.

Я искренне благодарен родной республике за оказанное доверие: в это непростое время Башкортостан делает все возможное для общей победы. Восемь месяцев, проведенных в исторических регионах, встречи с нашими земляками, разговоры с ребятами, которые достойно служат наравне со всей страной, навсегда останутся в памяти. Особую силу нашим бойцам дает поддержка из дома, тепло родных и неравнодушных людей. Спасибо каждому, кто не остается в стороне и вносит свой вклад в общее дело. Победа возможна только тогда, когда мы вместе — едины в стремлении, мыслях и поступках», — подчеркнул победитель.

Фото: из личного архива Ильяса Батыргариева.