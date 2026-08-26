В Башкирии МФЦ отметил 15-летие

— Хочу сказать всем вам спасибо, вы большие молодцы. За 15 лет наш МФЦ прошел большой путь, охватив своими офисами всю республику. С вашей помощью жители могут получить 500 государственных и муниципальных услуг, причем большинство в электронном виде. У вас непростая работа — по сути, для большого количества людей вы представляете государство. И от того, как вы встретите человека, как ему улыбнетесь, как быстро окажете услуги, зависит его настроение и в целом социальное самочувствие, — отметил Радий Хабиров, обращаясь к собравшимися.

Видеопоздравление сотрудникам МФЦ направил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

— Ваш вклад в развитие МФЦ заслуживает внимания. Успехи Башкортостана неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Ваши центры госуслуг стабильно показывают высокие результаты эффективности деятельности, являются активными участниками и постоянными лауреатами конкурса «Лучший МФЦ России», оказывают поддержку воссоединенным субъектам Российской Федерации, — подчеркнул Алексей Херсонцев.

Отличившимся сотрудникам были вручены государственные награды — медаль «За трудовую доблесть», Почетные грамоты РБ, Благодарности главы РБ. Ряд работников удостоен почетного звания «Заслуженный работник МФЦ РБ».

Напомним, что МФЦ республики объединяет 76 универсальных офисов, один специализированный бизнес-офис, 46 территориально обособленных структурных подразделений и 366 пунктов выездного обслуживания. Услугами охвачено 99,14 процента населения. Ежедневно в МФЦ обращаются 10 тысяч человек. Среднее время ожидания составляет пять минут.