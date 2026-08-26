Динар Шарафутдинов: ИИ должен нести реальную пользу жителям Башкирии

Совет учрежден указом главы Республики Башкортостан от 19 мая 2026 года по поручению президента России. В его состав вошли представители органов власти, муниципалитетов, институтов развития, научного и банковского сообществ, а также предприятий ИТ-сферы.

Основная повестка первого заседания была посвящена внедрению ИИ в государственное управление и запуску прикладных пилотных проектов.

Заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов выступил на заседании с докладом. Итоги встречи он прокомментировал «РБ».

— Это первое заседание Совета фактически стало отправной точкой внедрения ИИ в госуправление. Впервые использование ИИ рассматривается не как отдельные сценарии использования, а как единый план правительства РБ, где главный ориентир — реальная польза для жителей: быстрые сервисы, качественные услуги и меньшая рутина для сотрудников органов власти, — отметил замминистра. — Например, в регионе функционирует единая Система межведомственного электронного документооборота, через которую в прошлом году было рассмотрено свыше 330 тысяч обращений. Мы предложили главе республики провести пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в Систему, он поддержал инициативу, как и многие другие. Это позволит одновременно решить множество задач: сократит время рутинных операций, исключит ошибки при первичной обработке документов, ускорит рассмотрение обращений. Но главное — проект выгоден экономически: за три года он окупится более чем в пять раз.

Напомним, что один из крупных проектов республики связан с системой электронного документооборота госслужащих «Дело». ИИ-модуль сможет распознавать реквизиты, автоматически регистрировать и распределять документы, формировать краткие описания, предлагать проекты резолюций и варианты ответов. Разработка включена в Реестр российского программного обеспечения.

Также на базе Центра информационно-коммуникационных технологий Башкирии предлагается создать центр компетенций по ИИ-трансформации государственного управления. Он займется анализом процессов, разработкой пилотных решений, оценкой внешних продуктов и их интеграцией с государственными информационными системами.

Кроме того, в Ситуационном центре главы Республики Башкортостан прорабатывается контакт-центр с ИИ. Цифровой помощник сможет принимать и обрабатывать типовые запросы круглосуточно, а оператор будет подключаться к обращениям, которые требуют индивидуального решения.