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Общество
26 Августа , 11:15

Член Общественной палаты Башкирии встретилась с жителями Ермекеевского района

Член Общественной палаты Башкортостана Олеся Шеметова провела встречу с активными гражданами, волонтерами, руководителями национально-культурных объединений Ермекеевского района.

Член Общественной палаты Башкирии встретилась с жителями Ермекеевского районаЧлен Общественной палаты Башкирии встретилась с жителями Ермекеевского района
Член Общественной палаты Башкирии встретилась с жителями Ермекеевского района

Участники встречи предложили включить в туристический Аксаковский маршрут село Средние Карамалы (оно описано в книге С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука»). Это позволит, в том числе, продвигать местную фермерскую продукцию.

— Для нас важно поддерживать общественные инициативы. Для республики ценны люди, которые по крупицам собирают историю своего села и сохраняют язык своего народа, — подчеркнула Олеся Шеметова.

Проведена общественная проверка двух местных магазинов, где представлена продукция сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «ШАВАТ», ермекеевского хлеба, кумыса и подсолнечного масла. Подсолнечное масло под брендом «Чишминское» изготавливается из подсолнечника, выращенного на полях Ермекеевского района. Рекомендовано указывать на этикетках конкретное происхождение сырья — Ермекеевский район. Мониторинг представленности местной продукции продолжится в регионе до 15 октября. Результаты будут оформлены в виде рекомендаций для профильных органов власти.

Фото: Аделина Галеева

Автор:Жанна МИРОНОВА
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