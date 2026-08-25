+19 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
25 Августа , 09:12

Жители Башкирии стали меньше жаловаться на проблемы

Количество обращений жителей республики в соцсетях за неделю уменьшилось на 75.

Жители Башкирии стали меньше жаловаться на проблемыЖители Башкирии стали меньше жаловаться на проблемы
Жители Башкирии стали меньше жаловаться на проблемы

За неделю, с 17 по 23 августа, в ЦУР РБ зарегистрировали 4 673 обращения жителей Башкирии, оставленные в соцсетях. Это на 75 меньше, чем неделей ранее, и на 2 863 меньше показателя прошлого года за этот же период , сообщает пресс-служба правительства РБ.

Первое место по жалобам занимает тема благоустройства — 1 049  сообщений. В основном обращались по содержанию зеленых насаждений, уборке и благоустройству общественных пространств от мусора, смета, листвы. Больше всего обращений поступило от жителей Уфы, Октябрьского и Салавата.  

Дороги — на втором месте, 979 сообщений. Писали по ремонту дорог, ямам и выбоинам, обустройству тротуаров. Чаще жаловались жители Уфы, Октябрьского, Ишимбайского района.

На третьем месте тема ЖКХ — 835 комментариев. Жители жаловались на отсутствие водоснабжения, работу управляющих компаний, содержание подъездов. Активнее всего обращались жители Уфы, Салавата и Белорецкого района.

Все обращения взяты на контроль. Премьер-министр Андрей Назаров дал соответствующие поручения профильным ведомствам.  

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ, пресс-служба правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru