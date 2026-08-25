Жители Башкирии стали меньше жаловаться на проблемы

За неделю, с 17 по 23 августа, в ЦУР РБ зарегистрировали 4 673 обращения жителей Башкирии, оставленные в соцсетях. Это на 75 меньше, чем неделей ранее, и на 2 863 меньше показателя прошлого года за этот же период , сообщает пресс-служба правительства РБ.

Первое место по жалобам занимает тема благоустройства — 1 049 сообщений. В основном обращались по содержанию зеленых насаждений, уборке и благоустройству общественных пространств от мусора, смета, листвы. Больше всего обращений поступило от жителей Уфы, Октябрьского и Салавата.

Дороги — на втором месте, 979 сообщений. Писали по ремонту дорог, ямам и выбоинам, обустройству тротуаров. Чаще жаловались жители Уфы, Октябрьского, Ишимбайского района.

На третьем месте тема ЖКХ — 835 комментариев. Жители жаловались на отсутствие водоснабжения, работу управляющих компаний, содержание подъездов. Активнее всего обращались жители Уфы, Салавата и Белорецкого района.

Все обращения взяты на контроль. Премьер-министр Андрей Назаров дал соответствующие поручения профильным ведомствам.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ, пресс-служба правительства РБ.