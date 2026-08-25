В Уфе обсудили внедрение ИИ в госуправление

Главной темой обсуждения стали вопросы внедрения ИИ в госуправление.

«Как я и говорил, начали с себя, — так отозвался об этом событии в соцсетях Радий Хабиров. — У чиновников тоже много «бумажной», механической работы, которая отнимает много сил и времени. Планируем внедрить ИИ-модули в систему документооборота, в работу Центра управления Республики Башкортостан. Создадим Центр компетенций, который будет заниматься цифровой трансформацией госуправления».

Руководитель региона уточнил: с учетом новых вызовов в республике сейчас выстраивают единую структуру — в правительстве создали Департамент развития ИИ, во всех министерствах и ведомствах определили ответственных на уровне заместителя руководителя. Эта работа ведется совместно с федеральными экспертами и партнерами.

Вице-премьер правительства Башкортостана Олег Ли рассказал о вызовах, которые должны учитывать в своей работе республиканские ведомства, институты развития и компании, задействованные в цифровой трансформации госсектора. Это, в частности, возможность отвечать на все новые киберугрозы, а также повышенные требования жителей к качеству предоставляемых цифровых сервисов.

— Информационная война ведется через дезинформацию, атаки на историческую память, эмоциональные манипуляции, массовый или персонализированный синтетический контент, а также с помощью ботов. В условиях роста хакерских атак защита данных становится основой устойчивости госуправления, — подчеркнул Олег Ли.

Также он отметил, что люди привыкли к простым, быстрым сервисам, хотят понятных интерфейсов, в том числе для взаимодействия с госорганами. В цифровой век удобство таких сервисов в немалой степени формирует имидж государства. При этом в сфере применения ИИ необходимо использовать только суверенные решения, это даст независимость от зарубежных инструментов и необходимый уровень информационной безопасности.

В ходе заседания речь было решено внедрить ИИ-модуль в работу ЦУРа и Ситуационного центра республики, а также создать Центр компетенций по ИИ-трансформации системы государственного управления и разместить его на базе IQ-парка Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, сообщает пресс-служба главы РБ.

Кроме того, на заседании рассмотрели опыт реализации пилотного проекта по внедрению цифрового двойника системы теплоснабжения Белорецка, где изношена инфраструктура и качество жилищно-коммунальных услуг доставляет желать лучшего.

«Важно, что наши муниципалитеты тоже включились в работу по внедрению ИИ, — заметил по этому поводу Радий Хабиров. — В пилотном режиме мы создаем цифровой двойник системы теплоснабжения в городе Белорецке. С его помощью сможем анализировать состояние инфраструктуры, определять наиболее уязвимые участки сетей, грамотно проводить модернизацию, вкладывая средства туда, где они нужны в первую очередь. Ждем, что в конечном счете сможем свести к минимуму риски коммунальных аварий. Если эксперимент окажется удачным, будем тиражировать опыт на другие наши города и районы».

Фото: пресс-служба главы РБ.