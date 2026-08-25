В Уфе наградили участников окружного этапа молодёжного проекта «МолоТ»

Проект направлен на создание условий для самореализации и раскрутие потенциала работающей молодежи, повышение эффективности профориентации и трудового воспитания.

Три дня, с 6 по 8 августа сборные команды из 14 регионов Приволжского федерального округа участвовали в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, профориентации, военно-спортивной подготовке и семейной эстафете. В окружном этапе участвовали 420 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Башкортостан представили 29 участников, молодых специалистов ведущих предприятий республики. Сборная региона заняла шестое место.

— Только в Республике Башкортостан в отборочном этапе приняли участие несколько тысяч молодых людей, которые трудятся на наших предприятиях и помимо работы находят время для того, чтобы заниматься творчеством, спортом, поддерживать друг друга. Это очень радует. Проект, который рожден не так давно, набирает обороты и силу. И я думаю, что наша команда будет достойно представлять республику в следующем этапе молодежного трудового конкурса, — отметил главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Александр Окатьев.

Благодарственные письма от полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова за поддержку работающей молодежи и активное участие сотрудников в общественном проекте «МолоТ» Александр Окатьев вручил предприятиям республики: АО «Салаватстекло», ООО «Башнефтьсервис-НПЗ», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ПАО «УМПО».

Призеров и победителей проекта наградил министр молодежной политики республики Вито Сабиров. Команда Башкирии заняла второе место в семейной эстафете и третье место в марш-броске.

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