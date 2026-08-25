В Башкирии устроиться на работу поможет программа «Мобильность 2.0»

На одного незанятого жителя приходится около трех вакансий.

«Сейчас важно помочь предприятиям найти необходимых специалистов. Для этого стимулируем работодателей, в том числе через программу «Мобильность 2.0». Она помогает привлечь работников из других муниципалитетов и регионов, а предприятие может получить компенсацию более 487 тысяч рублей. Уже 35 человек нашли работу благодаря этой программе», — отметил премьер-министр.

В рамках нацпроекта «Кадры» создано 73 рабочих места для граждан с инвалидностью, в том числе 19 мест для участников СВО. Работодателям компенсируется до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место. Более ста работников трудоустроено по программе субсидируемого найма.

Также в этом году планируется выдать 700 образовательных сертификатов, из которых 525 получат участники СВО и члены их семей, подчеркнул Андрей Назаров.