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Общество
25 Августа , 09:29

В Башкирии устроиться на работу поможет программа «Мобильность 2.0»

В республике один из самых низких уровней безработицы — 1,5 процента, сообщил в соцсетях премьер-министр Андрей Назаров.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

На одного незанятого жителя приходится около трех вакансий.

«Сейчас важно помочь предприятиям найти необходимых специалистов. Для этого стимулируем работодателей, в том числе через программу «Мобильность 2.0». Она помогает привлечь работников из других муниципалитетов и регионов, а предприятие может получить компенсацию более 487 тысяч рублей. Уже 35 человек нашли работу благодаря этой программе», — отметил премьер-министр.

В рамках нацпроекта «Кадры» создано 73 рабочих места для граждан с инвалидностью, в том числе 19 мест для участников СВО. Работодателям компенсируется до 200 тысяч рублей за каждое рабочее место. Более ста работников трудоустроено по программе субсидируемого найма.

Также в этом году планируется выдать 700 образовательных сертификатов, из которых 525 получат участники СВО и члены их семей, подчеркнул Андрей Назаров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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