«Единая Россия» утвердила Народную программу на XXIII Съезде партии

Открывая пленарное заседание, президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства и зрелость политической системы страны, станут выражением общей воли миллионов граждан. Он подчеркнул, что «Единая Россия» никогда не даёт несбыточных обещаний, потому и стала ведущей политической силой, консолидирующей общество.

«Народная программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Её ключевые критерии: объективность, реалистичность, честность. А это значит, что «Единая Россия» отвечает за каждую строчку, каждое слово в своей программе, за практическое достижение поставленных целей», — отметил Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул роль ветеранов специальной военной операции среди кандидатов от партии. «У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убеждён, они направят все силы на решение всех этих задач», — сказал он.

Владимир Путин акцентировал, что «Единая Россия» берёт на себя обязательства по всем вопросам, важным для людей: поддержка семей с детьми, построение сильной экономики, технологическое лидерство, защита традиций и исторической памяти, развитие регионов и повышение качества жизни в городах и на селе.

Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил президента за высокую оценку работы «Единой России» и отметил, что Народная программа, с которой партия идёт на выборы в Госдуму, содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. В предвыборный документ поступило почти 3,5 миллиона предложений граждан.

В структуру Народной программы вошли семь приоритетов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны.

Одним из ключевых разделов программы стала поддержка института семьи и повышение рождаемости. «Единая Россия» предлагает более чем в три раза увеличить количество современных женских консультаций и центров планирования беременности, в том числе в малых и удалённых населённых пунктах.

Планируется масштабная программа капитального ремонта детских садов — по аналогии с успешной программой капремонта школ, а там, где есть проблемы с местами, построить новые учреждения.

Одна из главных задач Народной программы — обеспечить повышение МРОТ до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе. Также предусмотрены меры по интеграции в мирную жизнь ветеранов специальной военной операции.

В блоке «Достойная работа» — положения о поддержке учителей, модернизации системы высшего образования и ремонте 800 устаревших студенческих общежитий и студенческих городков.

Народная программа нацелена на решение проблемы неравномерного развития регионов — этот раздел стал лидером по числу предложений граждан. «Единая Россия» ставит задачу содействовать улучшению жилищных условий для более чем трёх миллионов российских семей в год. Партия продолжит выполнение программы социальной газификации — инициативы партии, поддержанной президентом.

Впервые в программном документе партии появился приоритет, целиком посвящённый технологиям. Речь идёт о планах в сфере автоматизации и роботизации производственных процессов, развития искусственного интеллекта и автономных транспортных систем.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Мельников подчеркнул, что в новую Народную программу от Башкортостана поступило более 60 тысяч предложений от жителей республики.

«Этот документ — план Партии по развитию страны на ближайшие пять лет, созданный на основе инициатив самих граждан. Для Башкортостана, как и для всей страны, ключевыми направлениями являются: демография, поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и передовых технологий», — сказал Александр Мельников.

Источник фото: Михаил Терещенко/ТАСС.