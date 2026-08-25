+19 °С
Дождь
ВКOKДЗЕНTelegram
Общество
25 Августа , 10:01

«Единая Россия» утвердила Народную программу на XXIII Съезде партии

В Москве завершился второй этап XXIII Съезда партии «Единая Россия». В его работе приняли участие три тысячи делегатов со всей страны: Герои СВО, депутаты, сенаторы, главы регионов и эксперты.

«Единая Россия» утвердила Народную программу на XXIII Съезде партии«Единая Россия» утвердила Народную программу на XXIII Съезде партии
«Единая Россия» утвердила Народную программу на XXIII Съезде партии

Открывая пленарное заседание, президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства и зрелость политической системы страны, станут выражением общей воли миллионов граждан. Он подчеркнул, что «Единая Россия» никогда не даёт несбыточных обещаний, потому и стала ведущей политической силой, консолидирующей общество.

«Народная программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив и предложений. Её ключевые критерии: объективность, реалистичность, честность. А это значит, что «Единая Россия» отвечает за каждую строчку, каждое слово в своей программе, за практическое достижение поставленных целей», — отметил Владимир Путин.

Глава государства особо подчеркнул роль ветеранов специальной военной операции среди кандидатов от партии. «У них за плечами бесценный опыт, глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются фронтовики и их семьи. Убеждён, они направят все силы на решение всех этих задач», — сказал он.

Владимир Путин акцентировал, что «Единая Россия» берёт на себя обязательства по всем вопросам, важным для людей: поддержка семей с детьми, построение сильной экономики, технологическое лидерство, защита традиций и исторической памяти, развитие регионов и повышение качества жизни в городах и на селе.

Председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил президента за высокую оценку работы «Единой России» и отметил, что Народная программа, с которой партия идёт на выборы в Госдуму, содержит максимально подробные и системные ответы на запросы общества. В предвыборный документ поступило почти 3,5 миллиона предложений граждан.

В структуру Народной программы вошли семь приоритетов: демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия России, безопасность страны.

Одним из ключевых разделов программы стала поддержка института семьи и повышение рождаемости. «Единая Россия» предлагает более чем в три раза увеличить количество современных женских консультаций и центров планирования беременности, в том числе в малых и удалённых населённых пунктах.

Планируется масштабная программа капитального ремонта детских садов — по аналогии с успешной программой капремонта школ, а там, где есть проблемы с местами, построить новые учреждения.

Одна из главных задач Народной программы — обеспечить повышение МРОТ до 35 тысяч рублей в среднесрочной перспективе. Также предусмотрены меры по интеграции в мирную жизнь ветеранов специальной военной операции.

В блоке «Достойная работа» — положения о поддержке учителей, модернизации системы высшего образования и ремонте 800 устаревших студенческих общежитий и студенческих городков.

Народная программа нацелена на решение проблемы неравномерного развития регионов — этот раздел стал лидером по числу предложений граждан. «Единая Россия» ставит задачу содействовать улучшению жилищных условий для более чем трёх миллионов российских семей в год. Партия продолжит выполнение программы социальной газификации — инициативы партии, поддержанной президентом.

Впервые в программном документе партии появился приоритет, целиком посвящённый технологиям. Речь идёт о планах в сфере автоматизации и роботизации производственных процессов, развития искусственного интеллекта и автономных транспортных систем.

Руководитель Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Мельников подчеркнул, что в новую Народную программу от Башкортостана поступило более 60 тысяч предложений от жителей республики.

«Этот документ — план Партии по развитию страны на ближайшие пять лет, созданный на основе инициатив самих граждан. Для Башкортостана, как и для всей страны, ключевыми направлениями являются: демография, поддержка участников специальной военной операции и их семей, развитие экономики и передовых технологий», — сказал Александр Мельников.

Источник фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru