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Общество
24 Августа , 13:12

В Башкирии результаты голосования помогут обустроить города и посёлки

В Башкирии прошел очередной «Час общественных пространств», на котором обсудили планы по благоустройству общественных территорий в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В Башкирии результаты голосования помогут обустроить города и посёлкиВ Башкирии результаты голосования помогут обустроить города и посёлки
В Башкирии результаты голосования помогут обустроить города и посёлки

Министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова сообщила, что всего в следующем году планируют привести в порядок 152 пространства, в том числе 147 - выбранных жителями по результатам голосования. В числе объектов благоустройства – площадь имени Салавата Юлаева в Уфе, аллея по проспекту Ленина в Стерлитамаке, парки имени Юрия Гагарина и «Нефтяник» в Октябрьском.

Также началось проектирование общественных пространств, которые в этом году стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

Кроме того, на совещании рассмотрели механизм реализации масштабного инфраструктурного проекта по капитальному ремонту Затонского моста в Уфе. Предполагается, что работы по обновлению сооружения выполнят в 2027-2028 годах. Это позволит сформировать транспортный коридор от федеральной трассы М-5 через Восточный выезд и уличную сеть города до Зауфимья и дальнейшего движения к новой скоростной трассе М-12.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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