В Башкирии на жильё для детей-сирот направят 2,9 миллиарда рублей

Сейчас на учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 7 835 детей-сирот. Из них 5 346 человек уже достигли совершеннолетия, и им должны предоставить квартиры.

— В этом году на улучшение жилищных условий детей-сирот предусмотрено 2,9 млрд рублей. Целевой показатель обеспечения жильем — 756 человек, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам и.о. министра строительства Артема Ковшова, муниципалитеты заключили 546 контрактов на приобретение жилых помещений. Полностью законтрактованы средства в Зианчуринском, Калтасинском, Кармаскалинском, Федоровском, Буздякском и Кугарчинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае. Кроме того, сиротам выдано 124 сертификата на покупку жилья.

Андрей Назаров поручил главам администраций городов и районов до 1 декабря обеспечить полное освоение средств, а министерство строительства должно проконтролировать процесс.