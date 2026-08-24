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Общество
24 Августа , 12:08

В Башкирии на жильё для детей-сирот направят 2,9 миллиарда рублей

Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот обсуждена на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

Ринат РАЗАПОВ.Ринат РАЗАПОВ.
Фото:Ринат РАЗАПОВ.

Сейчас на учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 7 835 детей-сирот. Из них 5 346 человек уже достигли совершеннолетия, и им должны предоставить квартиры.

— В этом году на улучшение жилищных условий детей-сирот предусмотрено 2,9 млрд рублей. Целевой показатель обеспечения жильем — 756 человек, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.  

По словам и.о. министра строительства Артема Ковшова, муниципалитеты заключили 546 контрактов на приобретение жилых помещений. Полностью законтрактованы средства в Зианчуринском, Калтасинском, Кармаскалинском, Федоровском, Буздякском и Кугарчинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае. Кроме того, сиротам выдано 124 сертификата на покупку жилья.

Андрей Назаров поручил главам администраций городов и районов до 1 декабря обеспечить полное освоение средств, а министерство строительства должно проконтролировать процесс.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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