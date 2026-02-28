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Общество
28 Февраля , 09:23

В Стерлитамаке 1 марта состоится открытие Года башкирской семьи

Торжественное открытие и награждение победителей Открытого республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья» и гала-концерт пройдут в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении, сообщает пресс-служба Всемирного курултая башкир.

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В Стерлитамаке 1 марта состоится открытие Года башкирской семьиВ Стерлитамаке 1 марта состоится открытие Года башкирской семьи
В Стерлитамаке 1 марта состоится открытие Года башкирской семьи

В первой части мероприятия состоится панельная дискуссия «Приоритетные направления стратегии развития башкирского народа в Год башкирской семьи». Участие в ней примут члены президиума, исполкома, совета старейшин международного союза общественных объединений Всемирного курултая башкир, председатели, активисты курултаев башкир, победители конкурса «Образцовая башкирская семья» за предыдущие пять лет.

Также для участников мероприятия будут организованы выставки, а после официальной части представителей молодежи ждут на дискотеке «Ритайым».

Фото автора

Автор:Артур СМОЛОВ
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