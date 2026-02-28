В Стерлитамаке 1 марта состоится открытие Года башкирской семьи

В первой части мероприятия состоится панельная дискуссия «Приоритетные направления стратегии развития башкирского народа в Год башкирской семьи». Участие в ней примут члены президиума, исполкома, совета старейшин международного союза общественных объединений Всемирного курултая башкир, председатели, активисты курултаев башкир, победители конкурса «Образцовая башкирская семья» за предыдущие пять лет.

Также для участников мероприятия будут организованы выставки, а после официальной части представителей молодежи ждут на дискотеке «Ритайым».

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