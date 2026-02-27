В Уфе представлена цифровая копия объекта культурного наследия

Ключевым событием деловой программы стал показ высокоточного макета храма, изготовленного на 3D-принтере. Макет полностью соответствует цифровому паспорту объекта — детализированной информационной модели, включающей результаты лазерного сканирования, историко-архивные данные и архитектурные обмеры. Цифровой паспорт позволяет фиксировать состояние памятника в режиме реального времени и служит основой для всех последующих реставрационных работ, минимизируя риски отклонений от исторического облика. Представленный подход демонстрирует новый стандарт сохранения наследия, основанный на передовых технологиях.



Руководитель проекта, заместитель директора по научной работе АСИ УГНТУ Расуль Насибуллин провел ряд рабочих встреч с представителями профильных ведомств. Макет осмотрел заместитель начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан Айнур Муслюмов, который дал высокую оценку представленной работе. Результатом переговоров с ним стала договоренность о еженедельных консультациях и готовность ведомства сопровождать заявку в Министерство культуры РФ на софинансирование проекта. Ближайшая рабочая встреча для оперативного решения вопросов по календарному плану и проектно-сметной документации назначена уже на следующей неделе.

Проект также привлек внимание председателя общественного совета Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Рустама Тукаева, который предложил использовать свой профессиональный опыт для успешной реализации проекта. Первый заместитель генерального директора НОФ «Региональный оператор РБ» Павел Кузин ознакомился с макетом и поделился практиками взаимодействия фонда с объектами культурного наследия.

Команда проекта приняла участие в профильной секции «Сохранение объектов культурного наследия: лучшие практики», где были представлены современные подходы к реставрации и интеграции памятников архитектуры в современную среду.

Напомним, храм Воскресения Словущего в селе Воскресенское — памятник архитектуры федерального значения, построенный в XIX веке.

Фото: Людмила Чернышова.