26 Февраля , 16:45

В Уфе отметили 100-летие республиканской организации ВОС

Социально-реабилитационное мероприятие «Из века прошлого в век настоящий», посвященное 100-летию республиканской организации Всероссийского общества слепых, состоялось в культурном центре «Атайсал» в Уфе.

Общество слепых — одна из старейших и самых активных организаций инвалидов в республике. Больше века оно занимается улучшением жизни незрячих людей, их обучением и трудоустройством. Сейчас общество объединяет 5 тысяч инвалидов по зрению, среди которых и участники спецоперации.

«Организация уверенно идет вперед и имеет богатый опыт работы. Сегодня значимую помощь получают ребята, возвращающиеся с СВО. Многие нашли здесь дружную семью, людей, которые оказывают помощь и поддержку. Спасибо тем, кто работает на защиту прав и интересов инвалидов», — отметил вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев.

О поддержке инвалидов по зрению со стороны государства рассказали заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения Азат Арсланов и заместитель министра здравоохранения Татьяна Саубанова. Это предоставление технических средств реабилитации, оздоровление в санаториях, социальный туризм и многое другое.

«Вот уже целый век ваша организация доказывает, что недуг — это не повод опускать руки, показывает путь, как быть полезным обществу. Многие из вас участвуют в волонтерском движении, сборе гуманитарной помощи для участников СВО, помогают возвращающимся бойцам. Желаю вам сил, такой же активности и оптимизма», —подчеркнул Герой России Денис Чернавин.

Фото: Валерий ШАХОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
