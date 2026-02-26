0 °С
В Башкирии стартовали лекции для ветеранов спецоперации

Общество «Знание» запускает цикл лекций для «Героев Башкортостана».

Проект реализуется Башкирской академией госслужбы в партнерстве с Обществом «Знание». Лекторы встретятся с финалистами кадровой программы для ветеранов и участников СВО «Герои Башкортостана» в рамках третьего очного модуля проекта, сообщает пресс-служба организации. В течение 11 дней военнослужащим предстоит изучить основы регионального и муниципального управления.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что задача участников программы «Герои Башкортостана» — максимально впитать всю информацию, которую они получают в ходе обучения, стажировок и работы с наставниками. А затем, опираясь на эти знания, а также на свой опыт, приступить к работе в управленческой команде республики.

Цикл встреч открыла лекция кандидата экономических наук, заведующего кафедрой социально-гуманитарных дисциплин и цифровых технологий БАГСУ Алсу Уляевой. Она была посвящена актуальным вопросам взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Лектор обсудила с участниками реализацию нового федерального закона о местном самоуправлении. Также были подробно разобраны ключевые инструменты межбюджетных отношений: дотации, субсидии и субвенции.

Фото: реготделение общества «Знание».

Автор: Виктор УХОВ.
