В Башкирии усилят контроль за качеством воздуха в промышленных городах

Глава кабина сообщил, что республика стабильно в лидерах среди регионов ПФО по уровню выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Такая ситуация связана с деятельностью крупных центров нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, расположенных в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Ежегодный объем выбросов в Башкирии составляет около 570 тысяч тонн. При этом львиная доля приходится на предприятия нефтегазового сектора, химической промышленности, теплоэнергетики. Так, в 2023 году было зафиксировано 582 тысячи тонн выбросов, в 2024 году – 571,7 тысячи тонн.

При этом крупные промышленные предприятия региона ведут работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Только в 2025 году АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Газпром нефтехим Салават» направили на экологическую модернизацию производств более 3,1 млрд рублей.

«Тем не менее проблема загрязнения воздуха остается острой. Особенно много жалоб от населения поступает во время неблагоприятных метеорологических условий. От жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата поступает большое количество жалоб на загазованность воздуха. Только за январь 2026 года зафиксировано 177 обращений: 49 – по Уфе и 128 – по Стерлитамаку. Это говорит о необходимости усилить работу по улучшению экологической обстановки», – подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр поручил министерству природопользования и экологии проработать вопрос применения малогабаритных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в республике.

