В Башкирии стартовала «Зарница 2.0»

Церемония открытия нового игрового сезона состоялась в День защитника Отечества на площадке уфимской гимназии № 115, где собрались более 200 участников мероприятия из различных образовательных учреждений столицы. В их числе были юные патриоты, наставники и почетные гости.

«Зарница 2.0» – не просто игра. Это возможность для каждого молодого человека проявить себя, научиться работать в команде, приобрести навыки, которые сегодня необходимы настоящему защитнику. Мы видим огромный интерес со стороны школьников и уверены, что новый сезон станет еще более масштабным и ярким», – отметил председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» РБ Ильнур Юлдыбаев.

Урок мужества провел ветеран СВО, кавалер орденов Мужества и генерала Шаймуратова, депутат Госсобрания – Курултая РБ седьмого созыва, помощник депутата Госдумы Артур Галеев. Он рассказал о своем участии в боевых действиях, о значении командной работы и верности воинскому долгу. После чего ответил на вопросы, которыми его буквально засыпали школьники.

Затем ребятам предложили проверить свои знания и навыки. Организаторы подготовили для них викторины «Общевойсковая грамотность» и «История России», такие тематические станции, как тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ), выживание в экстремальных условиях, стрельба в тире, а также творческое задание «Боевой листок». Завершилось мероприятие патриотическим флешмобом «Вперед, Россия!».

«За три года «Зарница 2.0» объединила миллионы школьников, студентов и наставников, стала настоящим сообществом патриотов, сохраняющих преемственность поколений и наших воинских традиций. Старт игры 23 февраля – это символ гордости за Российскую армию и веры в ее непобедимость», – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления сообщества «Движение первых» Артур Орлов.

Спикер сообщил, что в этом году впервые увеличен возраст участников игры до 23 лет. Также теперь в ней могут участвовать студенты педагогических вузов, чтобы в дальнейшем стать наставниками для школьников. Для подготовки к испытаниям обновлены онлайн-курсы. С их помощью ребята получат дополнительные знания по отечественной истории, основам российской государственности и военного дела.

Кстати, придумала игру «Зарница» пионервожатая сельской школы Краснокамского района Пермской области Зоя Кротова, которая в 1964 году решила таким образом «расшевелить» пионерскую работу. О военно-спортивной игре в сельской школе вскоре узнали в областном центре. И Зое Кротовой поручили распространить этот опыт на всю область. А уже в 1967 году «Зарница» приобрела всесоюзный масштаб. Ее кураторами были знаменитые маршалы Советского Союза Иван Баграмян и Василий Казаков.

Современная «Зарница 2.0» дает возможность опробовать на практике то, что подростки изучали во время школьного курса начальной военной подготовки. Кроме того, по мнению организаторов, игра – важная профориентационная площадка для тех, кто планирует учиться в военных училищах, вузах и готов связать свою дальнейшую судьбу со служением Отечеству.

В 2025 году на участие в «Зарнице 2.0» подали заявки более 3,1 млн школьников и студентов СПО из 89 регионов России. На территории Башкирии в игре приняли участие более 90 тысяч человек.

Желающие принять участие в мероприятии могут подать заявку на сайте официальном сайте «Зарница 2.0». Организаторы подготовили три курса. Каждый урок курса состоит из видео-лекции и задания.

Фото пресс-службы РО «Движение первых» РБ.