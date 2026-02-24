Жителям Башкирии рассказали, как подключить цифровой ID

Создать цифровой ID можно тремя способами — по биометрии, по водительским правам и по загранпаспорту, сообщает «Молодежная газета». Для начала нужно зайти в раздел цифровой ID в профиле и нажмите «Создать». После этого выбрать, каким из трех способов вы воспользуетесь. Если это «биометрия», то необходимо будет сделать селфи на однотонном светлом фоне, а затем включить вход по скану лица или отпечатку пальца. Если вы выбрали способ «водительские права», то следующим шагом будет подтверждение личности по документу. Далее необходимо сделать селфи на однотонном светлом фоне и включить вход по скану лица или отпечатку пальца. Если вы создаете цифровой ID «по загранпаспорту», необходимо подтвердить личности по загранпаспорту нового образца. Далее нужно будет отсканировать загранпаспорт, приложив телефон к пластиковой странице, сделайть селфи на однотонном светлом фоне и включить вход по скану лица или отпечатку пальца.

Чтобы воспользоваться цифровым ID нужно просто открыть профиль в MAX, выбрать «Цифровой ID», нажать на карточку подтверждения возраста, статуса студента или многодетного и отсканировать экран на кассе или показать уполномоченному сотруднику. QR-код действует только на вашем устройстве и обновляется каждые 30 секунд, чтобы им не мог воспользоваться никто, кроме вас.

Фото: пресс-служба МАХ.