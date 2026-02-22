В Уфе прошли гуляния в честь Масленицы

Слоган праздника — «Аксаковская Масленица. Благо твори!». У главного входа гостей встречали скоморохи, на сцене выступали творческие коллективы, в том числе ансамбли «Бураевские самоцветы», «Алаторские ложкари» и «Наумовские ложкари». В саду прошли ярмарки мастеров и ремесленников.

«В рамках нашего проекта #УфаДобрая провели очередную акцию «Уфимский марафон добрых дел». Все изделия, представленные на ярмарке, сделаны руками наших детей, родителей и педагогов. Судьбу собранных средств решают сами ребята вместе с Советом родителей. Они сами определяют, кому сейчас нужнее поддержка», — рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Праздничные гуляния прошли и в других районах города.

Фото: пресс-служба администрации Уфы