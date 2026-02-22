0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
22 Февраля , 09:59

В Уфе прошли гуляния в честь Масленицы

В уфимском саду имени Сергея Аксакова прошли городские масленичные гуляния. Место выбрано для возвращения к традициям классических городских гуляний XIX века, объяснили в пресс-службе администрации города.

В Уфе прошли гуляния в честь Масленицы
В Уфе прошли гуляния в честь Масленицы

Слоган праздника — «Аксаковская Масленица. Благо твори!». У главного входа гостей встречали скоморохи, на сцене выступали творческие коллективы, в том числе ансамбли «Бураевские самоцветы», «Алаторские ложкари» и «Наумовские ложкари». В саду прошли ярмарки мастеров и ремесленников.

«В рамках нашего проекта #УфаДобрая провели очередную акцию «Уфимский марафон добрых дел». Все изделия, представленные на ярмарке, сделаны руками наших детей, родителей и педагогов. Судьбу собранных средств решают сами ребята вместе с Советом родителей. Они сами определяют, кому сейчас нужнее поддержка», — рассказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей странице в соцсетях.

Праздничные гуляния прошли и в других районах города.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru