0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
22 Февраля , 11:01

В Башкирии пройдёт семейный выходной «Крепость по имени Семья»

Республиканский семейный выходной «Крепость по имени Семья» пройдет в разных городах 28 февраля.

В Башкирии пройдёт семейный выходной «Крепость по имени Семья»
В Башкирии пройдёт семейный выходной «Крепость по имени Семья»

Праздник проводится в рамках Года большой и дружной семьи и является частью работы национального проекта «Семья».

В программе — семейные командные конкурсы, творческие выступления, игровой конкурс на взаимопонимание детей и родителей, создание «Дерева семейной славы», мастер-классы «Наши мужчины в истории семьи» и «Открытка для защитника».

Точное время и место проведения в разных городах республики можно уточнить на странице Семейного портала Республики Башкортостан.

— Семейные выходные уже стали доброй традицией для жителей Башкортостана. Каждый месяц они собирают тысячи участников по всей республике. Родители и дети вместе проходят испытания, творят, узнают друг друга заново. В Год большой и дружной семьи такие встречи обретают особый смысл. Они напоминают нам, что семья — это главная опора и ценность. Мы ждем всех, кто хочет провести время с пользой, подарить друг другу тепло и стать частью большого семейного праздника, — рассказала и.о. директора Ресурсного центра «Семья» Ангелина Девятерикова.

Фото: сайт минтруда РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru