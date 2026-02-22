В Башкирии пройдёт семейный выходной «Крепость по имени Семья»

Праздник проводится в рамках Года большой и дружной семьи и является частью работы национального проекта «Семья».

В программе — семейные командные конкурсы, творческие выступления, игровой конкурс на взаимопонимание детей и родителей, создание «Дерева семейной славы», мастер-классы «Наши мужчины в истории семьи» и «Открытка для защитника».

Точное время и место проведения в разных городах республики можно уточнить на странице Семейного портала Республики Башкортостан.

— Семейные выходные уже стали доброй традицией для жителей Башкортостана. Каждый месяц они собирают тысячи участников по всей республике. Родители и дети вместе проходят испытания, творят, узнают друг друга заново. В Год большой и дружной семьи такие встречи обретают особый смысл. Они напоминают нам, что семья — это главная опора и ценность. Мы ждем всех, кто хочет провести время с пользой, подарить друг другу тепло и стать частью большого семейного праздника, — рассказала и.о. директора Ресурсного центра «Семья» Ангелина Девятерикова.

Фото: сайт минтруда РБ