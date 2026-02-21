0 °С
В Башкирии разыскивают пропавшую в декабре женщину

Информация о поиске 58-летней жительницы села Амзя размещена на странице ВК регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Альбина Гайфутдинова пропала в декабре 2025 года.

Приметы женщины и контактный телефон, по которому можно связаться, если вам известно ее местонахождение, указаны на фото, предоставленном поисковым отрядом.

Автор: Артур СМОЛОВ
