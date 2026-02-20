В Башкирии выросло производство продуктов

По итогам 2025 года объем производства пищевых продуктов и напитков в регионе составил 233,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это на 25 процентов больше, чем в 2024 году.

Производство мяса выросло на 16 процентов, сливочного масла — на 22,5 процента, сыров — на 28 процентов, хлебобулочных изделий — на 18 процентов, муки — на 10 процентов, сахара — на семь процентов, макаронных изделий — на 12 процентов.

— Без малого три миллиона тонн готовых продуктов произвели предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Башкортостана, — прокомментировал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Производство продукции собственного производства в регионе продолжает расти и это результат целенаправленной работы по развитию отрасли.

Фото автора.