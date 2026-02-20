0 °С
20 Февраля , 15:20

В Башкирии ограничат использование вывесок на иностранных языках

В связи с изменениями в законодательстве с 1 марта вступят в силу новые требования к вывескам магазинов и названиям жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

«Новые требования затронут предпринимателей в сфере торговли и услуг, а также застройщиков. Вся предназначенная для потребителей информация: вывески, указатели, информационные таблички в магазинах и местах обслуживания – должна быть выполнена на русском языке. Республики вправе использовать государственные языки республик и иные языки народов Российской Федерации, то есть национальные языки, – текст должен быть идентичен по смыслу и равнозначен по оформлению русскому варианту. Использование иностранных языков допускается только в дополнение к русскому. Ограничения не затрагивают зарегистрированные фирменные наименования на иностранных языках, товарные знаки, знаки обслуживания. Что же касается строительной сферы, наименования новых жилых комплексов должны выполняться исключительно кириллицей. При этом названия объектов, введенных в эксплуатацию до принятия закона, сохраняются без изменений», – прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Изменения направлены на защиту прав потребителей и поддержку государственного языка. Также спикер парламента отметил: «С одной стороны, закон решает утилитарную, практическую задачу: каждый житель нашей страны должен понимать вывески магазинов, режим работы организации, правила обслуживания. С другой стороны, это вопрос защиты нашего языкового суверенитета. Языковая среда имеет большое воспитательное значение».

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
