20 Февраля , 13:35

Управление Росгвардии по Башкирии возглавил новый начальник

Руководителем территориального органа Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Башкортостану назначен полковник полиции Александр Голуб.

Назначенца главе региона Радию Хабирову представил заместитель командующего Приволжским ордена Жукова округом войск нацгвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Роман Макаров. Он отметил эффективное взаимодействие регионального подразделения ведомства с управленческой командой Башкортостана.

«В республике налажено взаимодействие с Росгвардией, что позволяет успешно решать общие вопросы. В частности, регион помогает ведомству с экипировкой бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», – подчеркнул Радий Хабиров.

В свою очередь Александр Голуб поблагодарил за доверие и заверил, что приложит все усилия для обеспечения безопасности в республике. По его словам, поставленные задачи ведомство всегда выполняло и будет выполнять во взаимодействии с руководством региона, правоохранительными органами и федеральными органами исполнительной власти.

Александр Станиславович Голуб – коренной уфимец, он родился в столице Башкирии 5 ноября 1970 года. Окончил Уфимский авиационный институт. В сентябре 1992 года поступил на службу в МВД Башкортостана.

В Росгвардии – с октября 2016 года. В декабре 2023 года был назначен начальником Управления Росгвардии по Республике Марий Эл.

Фото с сайта glavarb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
