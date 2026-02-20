Управление Росгвардии по Башкирии возглавил новый начальник

Назначенца главе региона Радию Хабирову представил заместитель командующего Приволжским ордена Жукова округом войск нацгвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Роман Макаров. Он отметил эффективное взаимодействие регионального подразделения ведомства с управленческой командой Башкортостана.

«В республике налажено взаимодействие с Росгвардией, что позволяет успешно решать общие вопросы. В частности, регион помогает ведомству с экипировкой бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО», – подчеркнул Радий Хабиров.

В свою очередь Александр Голуб поблагодарил за доверие и заверил, что приложит все усилия для обеспечения безопасности в республике. По его словам, поставленные задачи ведомство всегда выполняло и будет выполнять во взаимодействии с руководством региона, правоохранительными органами и федеральными органами исполнительной власти.

Александр Станиславович Голуб – коренной уфимец, он родился в столице Башкирии 5 ноября 1970 года. Окончил Уфимский авиационный институт. В сентябре 1992 года поступил на службу в МВД Башкортостана.

В Росгвардии – с октября 2016 года. В декабре 2023 года был назначен начальником Управления Росгвардии по Республике Марий Эл.

Фото с сайта glavarb.ru.