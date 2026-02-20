Радий Хабиров вручил государственные награды

Собравшихся в зале приветствовал глава республики Радий Хабиров.

— Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Сегодня Башкортостан вместе со всей страной участвует в решении задач специальной военной операции. Наш святой долг — защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для участников специальной военной операции и их семей. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. В непростых условиях мы обеспечиваем устойчивое развитие республики. Крепим тыл, продолжаем развивать экономику и социальную сферу. В основе всех успехов республики — ответственный труд и высокий профессионализм каждого из вас, — отметил Радий Хабиров.

Некоторых удостоенных наград руководитель региона назвал отдельно. В их числе профессор кафедры немецкой и французской филологии УУНиТ, лингвист с мировым именем Рахим Мурясов, авторитетный эколог-флорист, старший научный сотрудник лаборатории геоботаники и растительных ресурсов Института биологии УФИЦ РАН Альберт Мулдашев, начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции Ишмурза Баймурзин, известный певец, директор театра-студии «Айдар» Айдар Галимов.

Поблагодарив присутствующих за их службу и труд, руководитель региона приступил к вручению наград. С особой теплотой зал встречал людей в военной форме, которые продолжают свою службу или нашли себе применение в мирной жизни, причем чаще всего в близкой к военной области.

— Башкирия всегда отличалась своими воинами, это у нас в традициях. Еще с древних времен наши воины были одними из лучших, ими можно гордиться и сегодня. Очень многие командиры присылают нам благодарственные письма, хорошо отзываясь о бойцах, которые достойно выполняют свой воинский долг. У нас в республике учреждены специальные награды. Военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, по ходатайству командиров частей награждаются орденом и медалью генерала Шаймуратова, — рассказал «РБ» военный комиссар республики Михаил Блажевич, награжденный орденом Салавата Юлаева.

Были среди награжденных и те, кто выбрал по жизни совсем другую стезю, однако до сих пор вспоминают свою службу в армии. Уже упомянутый Айдар Галимов даже родился в этот день — 23 февраля. После техникума отслужил в армии, и не где-нибудь, а в воздушно-десантной дивизии. А уже потом выбрал музыку. За свою творческую деятельность Айдар Галимов удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».

Ну и, конечно, совершенно заслуженно отмечен главный защитник жителей в коммунальной сфере Анатолий Дубовский, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ. Ему вручен орден Салавата Юлаева.

— Я возглавляю этот центр уже 13 лет, с самого начала, когда вышел указ президента РФ об организации общественного контроля. С приходом команды Радия Хабирова работать стало лучше. Приняли новые программы — «Башкирские дворики», ремонта подъездов и другие. Разъяснительная работа — это одно, а когда люди видят реальные дела — это другое, это вызывает доверие людей, — говорит Анатолий Дубовский.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.