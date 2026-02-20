0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
20 Февраля , 15:15

Радий Хабиров вручил государственные награды

Церемония вручения наград состоялась накануне праздника в Колонном зале минсельхоза. Она собрала более 70 человек, представляющих самые разные сферы — от промышленности до искусства. И, конечно, здесь было немало тех, для кого День защитника Отечества — самый главный праздник.

Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды

Собравшихся в зале приветствовал глава республики Радий Хабиров.

— Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Сегодня Башкортостан вместе со всей страной участвует в решении задач специальной военной операции. Наш святой долг — защитить суверенитет Отечества. Отстоять наше право жить, трудиться, растить детей в свободной и независимой стране. Мы гордимся нашими воинами. Они с честью выполняют боевые задачи, проявляют мужество и героизм. Мы всегда будем надежной опорой для участников специальной военной операции и их семей. Каждый из нас по мере сил и возможностей вносит свой вклад в победу. В непростых условиях мы обеспечиваем устойчивое развитие республики. Крепим тыл, продолжаем развивать экономику и социальную сферу. В основе всех успехов республики — ответственный труд и высокий профессионализм каждого из вас, — отметил Радий Хабиров.

Некоторых удостоенных наград руководитель региона назвал отдельно. В их числе профессор кафедры немецкой и французской филологии УУНиТ, лингвист с мировым именем Рахим Мурясов, авторитетный эколог-флорист, старший научный сотрудник лаборатории геоботаники и растительных ресурсов Института биологии УФИЦ РАН Альберт Мулдашев, начальник Хайбуллинской районной ветеринарной станции Ишмурза Баймурзин, известный певец, директор театра-студии «Айдар» Айдар Галимов.

Поблагодарив присутствующих за их службу и труд, руководитель региона приступил к вручению наград. С особой теплотой зал встречал людей в военной форме, которые продолжают свою службу или нашли себе применение в мирной жизни, причем чаще всего в близкой к военной области.

— Башкирия всегда отличалась своими воинами, это у нас в традициях. Еще с древних времен наши воины были одними из лучших, ими можно гордиться и сегодня. Очень многие командиры присылают нам благодарственные письма, хорошо отзываясь о бойцах, которые достойно выполняют свой воинский долг. У нас в республике учреждены специальные награды. Военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, по ходатайству командиров частей награждаются орденом и медалью генерала Шаймуратова, — рассказал «РБ» военный комиссар республики Михаил Блажевич, награжденный орденом Салавата Юлаева.

Были среди награжденных и те, кто выбрал по жизни совсем другую стезю, однако до сих пор вспоминают свою службу в армии. Уже упомянутый Айдар Галимов даже родился в этот день — 23 февраля. После техникума отслужил в армии, и не где-нибудь, а в воздушно-десантной дивизии. А уже потом выбрал музыку. За свою творческую деятельность Айдар Галимов удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».

Ну и, конечно, совершенно заслуженно отмечен главный защитник жителей в коммунальной сфере Анатолий Дубовский, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ. Ему вручен орден Салавата Юлаева.

— Я возглавляю этот центр уже 13 лет, с самого начала, когда вышел указ президента РФ об организации общественного контроля. С приходом команды Радия Хабирова работать стало лучше. Приняли новые программы — «Башкирские дворики», ремонта подъездов и другие. Разъяснительная работа — это одно, а когда люди видят реальные дела — это другое, это вызывает доверие людей, — говорит Анатолий Дубовский.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Радий Хабиров вручил государственные награды
Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru