Радий Хабиров принял участие в Совете по промышленности

В заседании приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, замминистра промышленности и торговли России Иван Куликов, представители Госдумы. Также в режиме онлайн присутствовали руководители министерств и ведомств ПФО, сообщает пресс-служба руководителя региона.

— Наша республика обладает развитыми компетенциями в области химии и нефтехимии, электроэнергетики, машиностроения, — сказал в своем выступлении Радий Хабиров. — Объем инвестиций промышленных предприятий за девять месяцев 2025 года вырос на 12 процентов. Башкортостан активно включился в реализацию нового цикла нацпроектов. Благодаря одному из них — «Средства производства и автоматизации» — в республике создали станкостроительный промышленный кластер с участием десяти предприятий. Мы стараемся активно использовать механизмы федеральной поддержки. По итогам прошлого года ее объем по программам минпромторга России составил более одного миллиарда. Также продолжаем развивать нашу производственную инфраструктуру. За последние пять лет в республике создали девять индустриальных парков, количество технопарков увеличилось в четыре раза. По итогам 2024 и 2025 годов Башкортостан является лидером по развитию и созданию промышленных кластеров. У нас их 27. Благодарю команды минпромторга России, Фонда развития промышленности за такую деятельную поддержку.

В свою очередь, Иван Куликов отметил важность укрепления технологического суверенитета и реализации ключевых национальных проектов.

— Сегодня регион активно привлекает федеральные меры поддержки в рамках госпрограмм, которые реализуются по линии минпромторга, — сказал замминистра федерального ведомства. — За три года общий объем средств, направленных в Башкортостан, составил 20 млрд рублей. Благодаря совместной работе по развитию промышленной инфраструктуры республика сегодня является одним из ведущих регионов по количеству индустриальных парков и промышленных технопарков. А по итогам 2025 года Башкортостан вошел в пятерку лучших по уровню развития промышленной кооперации с историческими регионами нашей страны. Мы и дальше готовы оказывать всестороннюю поддержку инициативам и проектам, нацеленным на укрепление промышленного потенциала республики.

В завершение встречи Радий Хабиров поблагодарил руководителей промышленных предприятий за эффективную работу и вручил госнаграды республики.

