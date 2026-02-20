0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
20 Февраля , 16:24

Башстат рассказал о труде мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества Башкортостанстат проанализировал трудовой потенциал мужчин.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Мужчин старше 15 лет в республике 1035,1 тыс. человек. Из них 98,4 процента заняты в экономике. Средний возраст работающего мужчины — 42 года. Молодежь до 30 лет составляет 15,8 процента, работники старше 55 лет — 18,8 процента.

Труд мужчин превалирует в добыче полезных ископаемых (93,2 процента от занятых), строительстве (88,9 процента), обеспечении электроэнергией, газом и паром (77,9 процента).

Среди работающих мужчин 25,7 процента имеют высшее образование, 60,4 процента — среднее профессиональное. Среди студентов наиболее популярны специальности в области инженерного дела, технологий и технических наук, информационных технологий, архитектуры и строительства.

53,3 процента мужчин-респондентов высоко оценили состояние своего здоровья. Спортом в секциях занимаются 13,4 процента мужчин, самостоятельно — 18,2 процента. 63 процента мужчин не курят.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru