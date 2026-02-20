Башстат рассказал о труде мужчин

Мужчин старше 15 лет в республике 1035,1 тыс. человек. Из них 98,4 процента заняты в экономике. Средний возраст работающего мужчины — 42 года. Молодежь до 30 лет составляет 15,8 процента, работники старше 55 лет — 18,8 процента.

Труд мужчин превалирует в добыче полезных ископаемых (93,2 процента от занятых), строительстве (88,9 процента), обеспечении электроэнергией, газом и паром (77,9 процента).

Среди работающих мужчин 25,7 процента имеют высшее образование, 60,4 процента — среднее профессиональное. Среди студентов наиболее популярны специальности в области инженерного дела, технологий и технических наук, информационных технологий, архитектуры и строительства.

53,3 процента мужчин-респондентов высоко оценили состояние своего здоровья. Спортом в секциях занимаются 13,4 процента мужчин, самостоятельно — 18,2 процента. 63 процента мужчин не курят.