Общественная палата Башкирии начнёт проводить экспертизу региональных законов

Документ предполагает, что члены палаты по предложению профильных комитетов парламента смогут подключаться к предварительному обсуждению наиболее важных и социально значимых проектов. Это будет происходить еще до их официального рассмотрения на заседании комитета. Главная задача экспертов — подготовить отзывы и оценить, как будущий закон повлияет на жизнь простых граждан, сообщили в пресс-службе ОП РБ.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев, обращаясь к представителям общественности, подчеркнул уникальность такого формата работы.

«Это уникальный формат, позволяющий на самой ранней стадии разработки документа оценить его возможное влияние на жизнь граждан, учесть региональную специфику и предложить корректировки, исходя из реального положения дел. По сути, Общественная палата выступает здесь фильтром, который отсеивает непроработанные решения и помогает нашим депутатам, а затем и федеральному центру увидеть закон глазами простых людей, — отметил Константин Толкачев. — И мы ценим, что эксперты Общественной палаты республики активно включены в эту работу. Мы видим те ресурсы, которыми вы обладаете, и хотели бы, чтобы они были реализованы. Мы открыты для предложений и взаимодействия».

Для Общественной палаты экспертиза законов — не новая сфера деятельности. Так, только за 2025 год организацией уже было проведено общественное обсуждение 17 федеральных законопроектов. Теперь же фокус сместится и на региональную повестку.

Председатель комиссии Общественной палаты Башкирии по защите прав граждан, адвокат Булат Сафин считает, что новый формат ускорит приведение регионального законодательства в соответствие с запросами населения.

«Взаимодействие с региональным парламентом позволит более быстро и четко учитывать потребности жителей республики, объединений и организаций и актуализировать их согласно тому положению дел, которое сложилось сейчас. Мы будем проводниками в этом процессе по тем вопросам, которые относятся к компетенциям регионального законодателя, — прокомментировал Булат Сафин. — Зачастую бывает, что утверждение новых законов не требует каких-либо средств из бюджета, но улучшает жизнь людей».

Фото Госсобрания - Курултая РБ.