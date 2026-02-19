Марат Марданов: Новые вызовы требуют нового стратегического подхода

На мероприятие, посвященное Году единства народов России, были приглашены федеральные и региональные эксперты, представители органов власти, правоохранительных ведомств, члены регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Башкортостан, представители отделений Российского исторического общества, Русского географического общества, Российского военно-исторического общества, Российского общества «Знание», руководители научных и культурных учреждений республики.

В ходе круглого стола, который проходил в штабе общественной поддержки партии «ЕР», впервые был представлен проект обновленной Концепции государственной национальной политики в РБ, разработанный Центром гуманитарных исследований на основании положений Стратегии государственной нацполитики в РФ до 2036 года.

«Новые вызовы и угрозы, возникающие перед нашей страной, требуют совершенствования стратегических документов в сфере реализации госнацполитики. В этой связи наш центр разработал новую концепцию. В документе учитываются задачи, поставленные субъектам федерации по вопросам укрепления общероссийской гражданской идентичности, обеспечения межнационального согласия и сохранения исторической памяти», – отметил директор Центра гуманитарных исследований минкультуры РБ, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Башкирии Марат Марданов.

Спикер также сообщил участникам круглого стола, что 2026 год выдался юбилейным: 20 лет со дня создания отмечает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России, 10 лет – сам центр и 5 лет – отделение Российского исторического общества в РБ.

«На протяжении веков наша страна формировалась как уникальное многонациональное пространство, где каждый народ становился частью ее великой истории. Принципы взаимоуважения и добрососедства, непрекращающееся взаимное проникновение культур стали залогом того, что Россия стала самой большой державой в мире и выстояла против жестоких нападок врагов. Единение народов России и сегодня служит нам опорой в защите суверенитета общей родины», – подчеркнул в своем онлайн-приветствии председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев.

В работе круглого стола приняли участие заместитель руководителя Администрации главы РБ по внутренней политике Данияр Абдрахманов, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики, руководитель аппарата антитеррористической комиссии РБ Валерий Олейник, первый заместитель минкультуры региона Наталья Лапшина, председатель регионального отделения Ассамблеи народов России РБ, руководитель филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РБ Гульнур Кульсарина.

Фото Рината РАЗАПОВА.