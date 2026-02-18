Радий Хабиров принял участие в заседании горсовета Уфы

«2025-й потребовал от нас максимальной концентрации. Мы обеспечили устойчивость экономики и социальной сферы, продолжили реализацию крупных инфраструктурных проектов. Сделали многое для поддержки участников СВО и их семей. Уфа полностью оправдывает свое высокое звание «Город трудовой доблести», вносит достойный вклад в решение задач специальной военной операции, поддержку наших земляков на передовой. Предприятия работают слаженно и эффективно, несмотря на санкционное давление. Все объединились для помощи фронту. В 2026-м мы продолжим делать все для победы», — подчеркнул руководитель региона.

В Уфе будет обновляться социальная инфраструктура: поликлиники, школы, детские сады и спорткомплексы. Продолжится работа по приведению в порядок жилфонда и дорог, решению вопросов транспорта, экологии, благоустройства общественных территорий.

«Уфа — сердце Башкортостана. От того, как развивается наша столица, во многом зависит движение вперед всей республики. Благодарю управленческую команду Уфы, депутатский корпус, руководителей предприятий, общественных организаций за эффективную работу, профессионализм и ответственность», — отметил Радий Хабиров.