В День российских студотрядов в Уфе прошёл карьерный форум «ТрудКрут»

— Форум «ТрудКрут» проходит в Башкирии уже в пятый раз, — рассказала руководитель Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов Элина Саматова. — Проводящийся в интерактивном формате, он каждый год привлекает около двух тысяч подростков и молодых людей. Подкупает он их тем, что о возможностях трудоустройства рассказывают по большей части не взрослые люди, а их ровесники – бойцы студенческих отрядов. Общение на равных вызывает больше доверия. И здесь же, на площадках, мы размещаем QR-коды, пройдя по которым они могут присоединиться к движению РСО.

Организаторы подготовили площадки по трем направлениям: «ТРУД КРУТ | Подростки» — профориентационная зона для детей и школьников, «ТРУД КРУТ | Студенты» — возможности трудоустройства, подработки и предпринимательской деятельности для студенческой молодежи, «ТРУД КРУТ | Профессионалы» — карьерные возможности для выпускников вузов и колледжей с вакансиями ведущих предприятий региона, полезные лекции для работающей молодежи.

— Такие мероприятия очень важны для профориентации подростков, — отметила эксперт в этой области, преподаватель УУНиТ, научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Лариса Сайфуллина. — Не всегда ребята знают, какое многообразие профессий существует в мире. А здесь они могут пообщаться с конкретными работодателями и узнать обо всем из первых рук. К тому же с психологической точки зрения именно подростковый возраст — 14 лет — лучше всего подходит для начала профориентации.

Профориентолог и сама в игровой форме помогала участникам форума учиться ориентироваться в мире профессий, а также выступила в роли лектора, рассказав, как выбрать профессию и не пожалеть.

Пока большинство школьников только подыскивает себе дело по душе, некоторые из них уже могут похвастаться первыми трудовыми достижениями. Впереди планеты всей — уфимский лицей № 161, где еще два года назад появился первый в Башкирии трудовой отряд подростков «Лидеры перемен».

— Мы и раньше были активистами в своем лицее. А потом разработали проект общественного пространства, выиграли грант на его создание, и оборудовали один из школьных кабинетов. Теперь это штаб нашего отряда, — рассказала десятиклассница и комиссар «Лидеров перемен» Эльнара Баталова. — Мы проводим внутриотрядные мероприятия, ездим на форумы. Подрабатываем в течение года: наших ребят приглашают гримерами, гардеробщиками на разные события. А летом планируем поехать на работу в другой город на большой проект РСО.

Сегодня в подростковом отряде уже 20 человек. Но активисты 161-го лицея на этом не хотят останавливаться: планируют создание еще двух отрядов. Сами ребята уверены: участие в объединении дает им больше гарантий при трудоустройстве. Часто работодатели могут злоупотреблять властью в отношении только начинающих трудовой путь подростков, РСО же выступает на стороне последних.

Большие возможности, которые дает участие в движении, оценили и бойцы традиционных студенческих отрядов Башкирии, который на форуме «ТрудКрут» выступили в роли организаторов.

— Я с первого курса состою в медицинском студотряде, — рассказала второкурсница БГМУ по специальности «Лечебное дело» Алсу Шакирова. — Причем, узнала об РСО еще в 11 классе. Привлекло, что в составе отрядов студенты могут работать на разных интересных проектах, путешествовать, общаться. Для меня было важно, что здесь собирается команда, то есть я буду не одна, это безопасно. И конечно, то, что я смогу заработать. Все эти ожидания оправдались. За два года впечатлений у меня масса! Например, летом я два месяца работала младшей медсестрой в Республиканской клинической психиатрической больнице. Продолжаю трудиться там до сих пор. И постоянно чувствую поддержку университета и штаба.

Для Павла Вебера, методиста студотряда проводников «Вокруг света» БГПУ им. М. Акмуллы, участие в РСО — это отличная компания, возможность получения первого трудового опыта и реализации себя в процессе.

— А еще у проводников — своя романтика: вид из окна вагона ночью, незабываемые истории, — добавляет Павел. — Например, однажды со мной вот какой случай произошел. Ехала в поезде группа студентов в Адлер, а когда они сдавали постельное белье, я обнаружил, что кто-то из них перепутал футболку с наволочкой. Потом, к счастью, рассеянный товарищ нашелся…

А Светлана Зарипова из Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства, будущий оператор информационных систем, пришла на форум «ТрудКрут», чтобы узнать о возможностях будущего трудоустройства.

— Сегодня я знакомлюсь с разными предприятиями, ищу что-то свое. А еще подала анкету на вступление в студенческие отряды. Думаю, там мне точно помогут! — отметила она.

Во время деловой программы участники узнали, как научиться организованности, как договариваться с людьми, как выбрать ту или иную профессию. А на площадках форума они выполняли простые задания, за которые получали фишки. Их потом можно было обменять на куртки, толстовки, носки, блокноты и другие предметы с символикой РСО.

Форум «ТрудКрут» вновь подтвердил: проблема выбора профессии перестает быть стрессом, когда превращается в живой диалог и увлекательный квест. Ребята уходили с праздника не только с мерчем и новыми знакомствами, но и с четким пониманием, что труд — это действительно круто. А это значит, что движение студенческих отрядов Башкирии ждет очередное пополнение целеустремленных и активных новичков.

Справка

Башкортостанское региональное отделение Российских студенческих отрядов работает с 2015 года. В конце 2024 года при поддержке главы РБ Радия Хабирова в Уфе состоялся большой окружной слет студенческих отрядов, а уже в 2025 году были созданы Координационный совет по развитию студенческих отрядов и одноименный оперативный штаб, благодаря которым совместно органами власти, предприятиями и вузами нашей республики реализован целый ряд проектов. Сегодня у региона имеются 52 трудовых проекта, а общая численность отработавших сезон подростков и студентов составила более 10,5 тыс. человек. Наиболее востребованы вакансии в сферах строительства, сельского хозяйства, педагогики, медицины.

Фото: Камилла ХАЙФУЛЛИНА.