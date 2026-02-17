0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
17 Февраля , 11:59

Стартовал приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана-2026»

Центр стандартизации и метрологии имени А. М. Муратшина в РБ объявил о приеме заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Башкортостана-2026» —региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Стартовал приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана-2026»
Стартовал приём заявок на конкурс «Лучшие товары Башкортостана-2026»

Представить можно любую продукцию (продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукцию производственно-технического назначения) или услуги.

В этом году конкурс проводится в 26-й раз, что говорит о его неизменной популярности, отметили в пресс-службе ЦСМ. За четверть века эту школу уже прошли около 600 предприятий и организаций республики. Так, в минувшем году звания победителя были удостоены 94 башкирских предприятия. Многие организации участвуют в конкурсе каждый год, выставляя как новинки, так и традиционные товары и услуги. Помимо объективной оценки, дипломов и права использования логотипа «Лучшие товары Башкортостана» лауреаты республиканского этапа получают право поучаствовать во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России». 

В 2025 году на федеральном уровне копилку наград Башкортостана пополнили 108 дипломов лауреатов и дипломантов, а также специальные призы — шесть дипломов «Золотая сотня» (те, что вошли в топ-100 лучших товаров России) и высшие награды программы — призы «Лидер качества» (АО «Искож»), «Вкус качества» (Стерлитамакский хлебокомбинат), «С заботой о детстве» (Республиканский дом ребенка специализированный).

Положение о конкурсе и все необходимые документы размещены на сайте регионального центра Росстандарта — ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» www.bashtest.ru.

Заявки на конкурс с комплектом конкурсных материалов принимаются до 1 апреля по адресу: 450006, Уфа, бульвар Ибрагимова, 82, 7 этаж, к. 7-2. Тел. (347) 272-87-77.

Иллюстрация: ЦСМ им. А. М. Муратшина в РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru