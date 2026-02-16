0 °С
16 Февраля , 10:27

В Башкирии упростят распоряжение общим имуществом в СНТ

Законопроект, предусматривающий упрощенный механизм оформления прав на общее имущество в садовых товариществах, внесен в правительство, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Галина ТРЯСКИНА.
Фото: Галина ТРЯСКИНА.

Сейчас земля общего пользования, дороги и инфраструктура нередко принадлежат самому товариществу как юрлицу или вообще не оформлены. По новому законопроекту такое имущество будет переходить в общую долевую собственность владельцев земельных участков в СНТ.

Доля в общем имуществе будет пропорциональна площади их личных участков. Общей долевой собственностью имущество станет автоматически — с момента постановки его на кадастровый учет, по аналогии с общим имуществом собственников в многоквартирных домах.

 — Если общее имущество уже стоит на кадастровом учете и закреплено за СНТ, то по решению общего собрания садоводов оно может быть передано собственникам земельных участков, — отметила замруководителя Управления Росреестра по РБ Александра Жданова.

 — Упрощенное оформление прав на общее имущество устранит ключевое препятствие для реализации инфраструктурных проектов — от газификации до ремонта подъездных дорог. Это повысит качество жизни 500 тысяч садоводов, — подчеркнул директор Управления по развитию СНТ РБ Ильшат Сайфуллин.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
