В Башкирии упростят распоряжение общим имуществом в СНТ

Сейчас земля общего пользования, дороги и инфраструктура нередко принадлежат самому товариществу как юрлицу или вообще не оформлены. По новому законопроекту такое имущество будет переходить в общую долевую собственность владельцев земельных участков в СНТ.

Доля в общем имуществе будет пропорциональна площади их личных участков. Общей долевой собственностью имущество станет автоматически — с момента постановки его на кадастровый учет, по аналогии с общим имуществом собственников в многоквартирных домах.

— Если общее имущество уже стоит на кадастровом учете и закреплено за СНТ, то по решению общего собрания садоводов оно может быть передано собственникам земельных участков, — отметила замруководителя Управления Росреестра по РБ Александра Жданова.

— Упрощенное оформление прав на общее имущество устранит ключевое препятствие для реализации инфраструктурных проектов — от газификации до ремонта подъездных дорог. Это повысит качество жизни 500 тысяч садоводов, — подчеркнул директор Управления по развитию СНТ РБ Ильшат Сайфуллин.