16 Февраля , 16:20

В Башкирии разработали единый стандарт перевода меднавигации на башкирский язык

В республике завершена работа над созданием унифицированного русско-башкирского сборника для оформления медицинских учреждений. Документ включает в себя более двух тысяч наименований — от наружных вывесок до надписей на печатях и табличках кабинетов.

Инициатором масштабной лингвистической работы выступила Общественная палата Башкирии совместно с министерством здравоохранения и Академией наук РБ. В итоговый сборник вошел 2401 элемент: варианты наружных вывесок, указателей внутренней навигации, названия корпусов, отделений, кабинетов, а также речевые модули для печатей и штампов.

Как пояснили разработчики, главная цель проекта — обеспечить грамотный и нормативный перевод всех элементов на два государственных языка в соответствии с региональным законодательством. Ранее в ходе мониторинга, проведенного Общественной палатой, в учреждениях нередко выявлялись орфографические ошибки и неточности перевода.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин подчеркнул, что утвержденный сборник станет обязательным к применению.

«Это позволит внедрить во всех больницах и поликлиниках региона единый стандарт оформления. Мы должны исключить разночтения и добиться строгого соблюдения языковых норм», — отметил глава ведомства.

К работе над терминологией были привлечены эксперты Отдела перевода Института башкирской энциклопедии Академии наук РБ, что гарантирует корректность использования сложной медицинской лексики.

Член Общественной палаты РБ, директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова назвала создание сборника важным шагом в формировании доступной среды:

«Это не просто формальное требование закона, а вопрос уважения к языкам и комфорта пациентов. Жители республики должны получать качественные услуги в понятном для них лингвистическом пространстве».

Руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Элина Гатауллина добавила, что проект стал результатом продуктивного диалога власти и общества.

«Изначально запрос возник от жителей, позже был организован круглый стол по вопросам языкового законодательства в сфере здравоохранения, который прошел 10 сентября. Взаимодействие с экспертами и министерством привело к конкретным изменениям. Надеемся, что сборник станет надежным помощником для медучреждений в их работе с населением», — прокомментировала она.

Ожидается, что новый стандарт будет внедрен во всех государственных медицинских организациях республики, что обеспечит единообразие навигации и повысит качество обслуживания пациентов.

Фото: пресс-служба ОП РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
