16 Февраля , 17:21

В Башкирии начали готовиться к весеннему половодью

В ближайшие дни в республике будет развернут оеративный штаб по подготовке к пропуску весеннего половодья. Об этом шла речь на заседании правительства региона с участием глав администраций.

Участники заседания обсудили организацию работ по предотвращению образования ледяных заторов на реках, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

По оценке Росгидромета, осадков нынешней зимой выпало больше нормы, а в конце февраля — марте возможны температурные «качели». Резкие изменения температуры могут спровоцировать повышение уровня воды до опасных отметок, отметил премьер-министр Андрей Назаров.

— Опыт прошлого года показал, что риски сохраняются. Климатическая весна началась на две недели раньше средних многолетних сроков. В прошлом году благодаря слаженной работе экстренных служб и органов местного самоуправления удалось минимизировать последствия. В этом году необходимо принять исчерпывающие превентивные меры, — подчеркнул глава кабмина.

На сегодняшний день определено 70 затороопасных мест в 27 муниципальных образованиях. Для мониторинга паводковой обстановки и экстренного реагирования в постоянной готовности находятся вертолет Ка-32 и средства беспилотной авиации. Спасательные силы насчитывают более 12 тысяч человек, три тысячи единиц техники, 187 плавсредств.

Андрей Назаров поручил администрациям городов и районов заранее заключить договоры на взрывные работы и выполнить весь комплекс превентивных мер, а именно чернение и распиловку льда, а Госкомитету по ЧС и МЧС — обеспечить жесткий контроль готовности.

«Задача — не просто «перезимовать», а войти в паводковый период во всеоружии. Чтобы вода пошла по руслу, а не по улицам наших городов и сел»,—- написал он в соцсетях.

Уточненные прогнозы Башгидромета ожидаются 5 и 25 марта, добавил премьер-министр.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
