Радий Хабиров: Наши духовные отцы – пример патриотизма и единства народов России

«С нашими земляками – имамом Хамзой-хазратом и отцом Виктором молодежь знакомиться во время уроков «Разговоры о важном», которые проходят сегодня во всех школах и колледжах страны. Полковой имам и войсковой священник рассказывают ребятам о своей миссии «за ленточкой», кого на передовой считают героем и почему бойцы называют друг друга братьями», – отметил руководитель региона.

На протяжении практически четырех лет башкирские священнослужители находятся рядом с российскими солдатами в зоне СВО. Они проповедуют, читают молитвы, поддерживают во всем военных и друг друга.

«Наши духовные отцы – пример мужества, настоящего патриотизма и единства многонационального народа России. Я горжусь своими земляками и да хранит их Всевышний!» – пишет автор поста.