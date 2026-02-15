0 °С
15 Февраля , 10:07

Уфа вышла в финал всероссийской премии «Туристические города»

Церемония награждения лауреатов состоится 28 февраля в городе Касимове Рязанской области, сообщили в администрации столицы.

На победу претендуют 387 проектов, представленных 70 регионами. В шорт-лист вошли 293 проекта.

Уфа представлена в пяти номинациях: «Город детского туризма», «Город научно-популярного туризма», «Город туристической сувенирной продукции», «Город MICE-туризма: для городов с населением свыше 1 млн человек» и «Город креативного туризма».

Напомним, что в Уфе работают 102 гостиницы, включенных в реестр классифицированных средств размещения. Их номерной фонд рассчитан на 3,4 тысячи человек. Семьи с детьми готовы принять более 250 объектов отдыха.

Всероссийская премия «Туристические города» является частью экосистемы «Россия вдохновляет на путешествия», направленную на продвижение внутреннего туризма. Работа идет в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
