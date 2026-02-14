Сегодня в Башкирии синоптики обещают пасмурную погоду. С прояснениями

Местами небольшой снег, ночью по северу до умеренного. Днем в отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 8–13 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью -8…-13°, по юго-востоку -17…-22°, днем -1…-6°, по юго-востоку до -11°. На отдельных участках автодорог гололедица, ночью и утром туман, видимость до 500–1000 м.

В Уфе облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 8–13 м/с. Температура воздуха ночью -9…-11°, днем -4…-6°.

Фото автора.