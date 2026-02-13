0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
13 Февраля , 15:26

Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми

Президент страны Владимир Путин дал поручения по итогам заседания совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми

Речь, в частности, идет о разработке мобильного приложения для информирования о мерах поддержки семей с детьми, популяризации семейных ценностей. Для студенток, ставших мамами в период обучения, вузам порекомендуют создать благоприятные условия.

Также будет разработана программа по улучшению жилищных условий семей, в первую очередь с детьми до семи лет.

Кроме того, будет рассмотрена возможность погашения государством 450 тысяч рублей ипотеки при рождении четвертого и последующих детей, а также дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru