Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми

Речь, в частности, идет о разработке мобильного приложения для информирования о мерах поддержки семей с детьми, популяризации семейных ценностей. Для студенток, ставших мамами в период обучения, вузам порекомендуют создать благоприятные условия.

Также будет разработана программа по улучшению жилищных условий семей, в первую очередь с детьми до семи лет.

Кроме того, будет рассмотрена возможность погашения государством 450 тысяч рублей ипотеки при рождении четвертого и последующих детей, а также дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от количества детей.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.