В Уфе состоится форум «Своя семья»

«Каждый найдет нужную площадку — про здоровье и красоту, о восстановлении внутренних ресурсов, разрешении семейных конфликтов, буллинге и страхах, школьном окружении, что сегодня особенно актуально. Работать будут профессиональные психологи, нутрициологи и другие не менее ценные специалисты», — отметила руководитель ведомства.



Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции «Народный обед» — помочь расфасовать продуктовые наборы для семей, переживающих трудности.

«Меньше чем за два года такую помощь получили уже больше 50 тысяч жителей Башкортостана, в том числе 28 тысяч детей», — подчеркнула Ленара Иванова.

Инфографика: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.