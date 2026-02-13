0 °С
13 Февраля , 12:04

В Уфе состоится форум «Своя семья»

Семейный форум пройдет завтра, 14 февраля, в Конгресс-холле «Торатау», сообщила в соцсетях министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

«Каждый найдет нужную площадку — про здоровье и красоту, о восстановлении внутренних ресурсов, разрешении семейных конфликтов, буллинге и страхах, школьном окружении, что сегодня особенно актуально. Работать будут профессиональные психологи, нутрициологи и другие не менее ценные специалисты», — отметила руководитель ведомства.
 
Кроме того, все желающие смогут принять участие в акции «Народный обед» — помочь расфасовать продуктовые наборы для семей, переживающих трудности.

«Меньше чем за два года такую помощь получили уже больше 50 тысяч жителей Башкортостана, в том числе 28 тысяч детей», — подчеркнула Ленара Иванова.

Инфографика: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
