В Уфе стартовал набор студентов на программу по развитию инклюзивного спорта

Участниками программы могут стать студенты уфимских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Им предстоит пройти интенсивный восьминедельный курс, включающий основы инклюзивной культуры, адаптивного спорта и событийного менеджмента. Главной практической задачей для молодых организаторов станет проведение трехдневного инклюзивного спортивного фестиваля.

Как отмечают авторы проекта, главная цель — не только вовлечь студентов с инвалидностью в активную жизнь, но и сформировать пул подготовленных организаторов, которые смогут сделать студенческий спорт по-настоящему доступным для всех.

«Сегодня многие студенты с инвалидностью учатся в вузах, но по факту остаются в стороне от активной студенческой жизни — особенно когда речь идет о спорте. Не потому, что не хотят, а потому что нет адаптированных форматов, понятных правил и людей, которые умеют такие события организовывать. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов наш проект поможет подготовить студентов, которые смогут создавать спортивные мероприятия, где каждый участник чувствует себя на равных — без неловкости, барьеров и страха быть «лишним»», — прокомментировал руководитель проекта, заведующий сектором спортивной и физкультурно-массовой работы «Арслан» БГПУ им. М. Акмуллы Азамат Тухватуллин.

Для участия не требуется специальной подготовки или опыта работы в инклюзии или спорте: обучение построено с нуля и позволит освоить все необходимые компетенции с нуля. По итогам программы выпускники получат сертификаты установленного образца, реальный опыт организации масштабного городского события, а также навыки взаимодействия с волонтерами, судьями и участниками соревнований.

Регистрация на программу продлится до 20 февраля. Количество мест в группе ограничено. Подать заявку можно по этой ссылке.

Баннер: авторы проекта.