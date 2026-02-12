0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Февраля , 11:49

В Уфе стартовал набор студентов на программу по развитию инклюзивного спорта

В столице Башкирии открыт набор на образовательную программу «Путь равных». Проект направлен на подготовку студентов к проведению массовых спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступает БГПУ им. М. Акмуллы при поддержке Фонда президентских грантов.

В Уфе стартовал набор студентов на программу по развитию инклюзивного спорта
В Уфе стартовал набор студентов на программу по развитию инклюзивного спорта

Участниками программы могут стать студенты уфимских вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Им предстоит пройти интенсивный восьминедельный курс, включающий основы инклюзивной культуры, адаптивного спорта и событийного менеджмента. Главной практической задачей для молодых организаторов станет проведение трехдневного инклюзивного спортивного фестиваля.

Как отмечают авторы проекта, главная цель — не только вовлечь студентов с инвалидностью в активную жизнь, но и сформировать пул подготовленных организаторов, которые смогут сделать студенческий спорт по-настоящему доступным для всех.

«Сегодня многие студенты с инвалидностью учатся в вузах, но по факту остаются в стороне от активной студенческой жизни — особенно когда речь идет о спорте. Не потому, что не хотят, а потому что нет адаптированных форматов, понятных правил и людей, которые умеют такие события организовывать. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов наш проект поможет подготовить студентов, которые смогут создавать спортивные мероприятия, где каждый участник чувствует себя на равных — без неловкости, барьеров и страха быть «лишним»», — прокомментировал руководитель проекта, заведующий сектором спортивной и физкультурно-массовой работы «Арслан» БГПУ им. М. Акмуллы Азамат Тухватуллин.

Для участия не требуется специальной подготовки или опыта работы в инклюзии или спорте: обучение построено с нуля и позволит освоить все необходимые компетенции с нуля. По итогам программы выпускники получат сертификаты установленного образца, реальный опыт организации масштабного городского события, а также навыки взаимодействия с волонтерами, судьями и участниками соревнований.

Регистрация на программу продлится до 20 февраля. Количество мест в группе ограничено. Подать заявку можно по этой ссылке.

Баннер: авторы проекта.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru