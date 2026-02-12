0 °С
В Уфе отпразднуют Масленицу: все площадки

Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля, сообщили в администрации столицы.

Министерство культуры.
Фото: Министерство культуры.

Главной площадкой праздника станет сад имени Аксакова. Праздник здесь состоится 21 февраля (начало в 12.00). В программе блины, хороводы, народные забавы, выступления творческих коллективов, благотворительный аукцион, фотозоны.

Масленичные гуляния также пройдут на районных площадках.

20 февраля уфимцев ждут на площадке по улице Мелеузовской, 31 в микрорайоне Шакша (15.00) и в школе № 18 по улице Мубарякова, 20/1 (16.00).

21 февраля Масленица развернется в парках «Демский», «Кашкадан», на площадях перед ДК «Ядкарь» и Нагаевским ДК, на стадионе «Водник» (12.00) и в парке «Первомайский» (13.00).

22 февраля народные гуляния состоятся на площади имени Орджоникидзе, экопарке «Миллениум» на озере Глубоком, в пляжном комплексе «Красивая поляна», на площади перед Искинским ДК, в центре иппотерапии по улице Авроры, 18/1 (12.00) и в парке имени Якутова (13.00).

Автор: Галина ТРЯСКИНА
