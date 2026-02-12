0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Февраля , 10:29

В Уфе открылись пункты выдачи продовольственной помощи

Продуктовые наборы можно получить в центрах «Семья» во всех районах города, сообщили в мэрии.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Пункты выдачи продовольственной помощи открыл региональный банк еды «Азык-тулек» на грант главы администрации Уфы.

Продуктовые наборы смогут получать более тысячи человек — семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и одинокие пенсионеры. Часть продуктов будет передаваться приютам для животных.

Проект реализуется благодаря поддержке производителей, магазинов, ресторанов и неравнодушных граждан, которые жертвуют продукты и деньги. Также запланированы четыре акции марафона «Корзина доброты».

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru