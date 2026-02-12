В Уфе открылись пункты выдачи продовольственной помощи

Пункты выдачи продовольственной помощи открыл региональный банк еды «Азык-тулек» на грант главы администрации Уфы.

Продуктовые наборы смогут получать более тысячи человек — семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и одинокие пенсионеры. Часть продуктов будет передаваться приютам для животных.

Проект реализуется благодаря поддержке производителей, магазинов, ресторанов и неравнодушных граждан, которые жертвуют продукты и деньги. Также запланированы четыре акции марафона «Корзина доброты».