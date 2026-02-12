В Башкирии ветеранам СВО оплатят проезд в реабилитационные центры

Участники СВО проходят в центрах медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Теперь они могут сразу получить проездные талоны для приобретения билетов к месту реабилитации и обратно. В этом случае им не придется тратить собственные средства.

В то же время сохраняется возможность самостоятельного приобретения билетов ветераном с последующей компенсацией потраченных средств.

Проездной талон оформляется одновременно с одобрением заявки на лечение в реабилитационном центре. Ветеран может воспользоваться любым видом транспорта — поездом, самолетом, автобусом или теплоходом.

Также начиная с нынешнего года ветераны СВО с первой группой инвалидности или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям могут отправиться в реабилитационный центр с сопровождающим. Последнему оплатят проживание, питание и проезд.

Реабилитацию ветераны СВО могут пройти один раз в год. Ее длительность зависит от медицинских показаний, курс санаторно-курортного лечения составляет 21 день. Участники спецоперации, удостоенные звания Героя Российской Федерации, и инвалиды I группы проходят лечение во внеочередном порядке.

Ветераны спецоперации из республики направляются в реабилитационные центры «Волга» (Саратовская область), «Ключи» (Томск), «Волгоград», «Омский», «Тараскуль» (Тюменская область), «Топаз» (Кемеровская область) и «Кристалл» (Анапа). Сотрудники фонда обеспечивают каждому из них персональное сопровождение на протяжении всего процесса лечения и реабилитации.

Заявку на реабилитацию можно оформить через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе отделения Соцфонда по РБ.