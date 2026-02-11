0 °С
11 Февраля , 15:33

Радий Хабиров передал ордена генерала Шаймуратова семьям погибших героев

Глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Учалинский район встретился с семьями погибших участников СВО Ильнура Игликова, Евгения Волкова, Рамиля Галяутдинова, Дмитрия Заварихина и Владислава Мальцева, сообщает пресс-служба главы РБ.

Фото: Пресс-служба главы РБ.

Руководитель региона выразил соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которых бойцы удостоены посмертно за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

— Ребята — настоящие герои, они до конца выполняли свой долг. Вы можете ими гордиться. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Наш долг — окружить вас вниманием и заботой. Важно, чтобы вы берегли себя, заботились о своем здоровье, многим надо помогать воспитывать внуков. Поддержка семей погибших ребят — первоочередная задача глав муниципалитетов, — отметил Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что в регионе действует комплекс мер поддержки семей участников СВО.

Родные бойцов поблагодарили Радия Хабирова за внимание к семьям военнослужащих и личное участие в решении возникающих вопросов.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
