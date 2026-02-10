0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
10 Февраля , 12:25

В Башкирии обсудили вопросы усиления охраны образовательных учреждений

Глава республики Радий Хабиров встретился с врио начальника Управления Росгвардии по Башкортостану Рустамом Нагимуллиным и врио начальника Управления вневедомственной охраны по Уфе – филиала Управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике Вадимом Шакировым.

В Башкирии обсудили вопросы усиления охраны образовательных учреждений
В Башкирии обсудили вопросы усиления охраны образовательных учреждений

По сообщению пресс-службы руководителя РБ, во время встречи обсуждались вопросы усиления охраны образовательных учреждений региона.

Радий Хабиров отметил, что в республике произошло несколько случаев нападения подростков на своих сверстников и учителей в образовательных учреждениях. В этой связи необходимо принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности.

«Мы совместно с правоохранительными органами обсуждаем вопросы усиления охраны школ, в том числе в части подготовки аттестованных сотрудников и финансирования этого направления. Безопасность учебных заведений – приоритетная задача нашей совместной работы», – отметил Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru