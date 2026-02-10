В Башкирии обсудили вопросы усиления охраны образовательных учреждений

По сообщению пресс-службы руководителя РБ, во время встречи обсуждались вопросы усиления охраны образовательных учреждений региона.

Радий Хабиров отметил, что в республике произошло несколько случаев нападения подростков на своих сверстников и учителей в образовательных учреждениях. В этой связи необходимо принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности.

«Мы совместно с правоохранительными органами обсуждаем вопросы усиления охраны школ, в том числе в части подготовки аттестованных сотрудников и финансирования этого направления. Безопасность учебных заведений – приоритетная задача нашей совместной работы», – отметил Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.