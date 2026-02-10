0 °С
МАХ: Что такое домовый чат на Госуслугах?

Многие заметили появление нового чата на платформе MAX в приложении «Госуслуги Дом» – это официальный чат вашего дома, сообщают специалисты национального мессенджера. 

Домовый чат создан для обсуждения общедомовых вопросов собственниками и жителями дома и взаимодействия с представителями управляющих организаций (УО). У него есть ряд преимуществ.

Поскольку чат создается Госжилстройнадзором, он не поменяется при смене управляющей организации. Участники чата и переписка будут сохраняться. Если в доме изменится УО, Госжилстройнадзор добавит ее представителей для администрирования чата.

Чат стабильно работает и доступен даже при блокировке интернета, так как MAX добавлен в белый список ресурсов Сети. Чат-бот «Госуслуги дом» напомнит о сроках подачи показаний и оплаты ЖКУ и его функционал будет расширяться и дорабатываться.

Если пользователь гаджета не установил мессенджер МАХ, для доступа в домовый чат необходимо скачать данное приложение и зарегистрироваться. После чего можно будет присоединиться к чату.

Чтобы найти и зайти в чат своего дома, нужно открыть приложение «Госуслуги Дом», авторизоваться, выбрать рубрику «Недвижимость» и на экране появится блок «Домовый чат» – официальный чат вашего дома в MAX. Нажимая на блок пользователь попадает в чат выбранного дома.

Если у пользователя несколько объектов недвижимости, то при смене объекта будет меняться и домовый чат в приложении «Госуслуги Дом».

Иллюстрация Госуслуги ВКонтакте.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
