МАХ: Что такое домовый чат на Госуслугах?

Домовый чат создан для обсуждения общедомовых вопросов собственниками и жителями дома и взаимодействия с представителями управляющих организаций (УО). У него есть ряд преимуществ.



Поскольку чат создается Госжилстройнадзором, он не поменяется при смене управляющей организации. Участники чата и переписка будут сохраняться. Если в доме изменится УО, Госжилстройнадзор добавит ее представителей для администрирования чата.



Чат стабильно работает и доступен даже при блокировке интернета, так как MAX добавлен в белый список ресурсов Сети. Чат-бот «Госуслуги дом» напомнит о сроках подачи показаний и оплаты ЖКУ и его функционал будет расширяться и дорабатываться.

Если пользователь гаджета не установил мессенджер МАХ, для доступа в домовый чат необходимо скачать данное приложение и зарегистрироваться. После чего можно будет присоединиться к чату.

Чтобы найти и зайти в чат своего дома, нужно открыть приложение «Госуслуги Дом», авторизоваться, выбрать рубрику «Недвижимость» и на экране появится блок «Домовый чат» – официальный чат вашего дома в MAX. Нажимая на блок пользователь попадает в чат выбранного дома.



Если у пользователя несколько объектов недвижимости, то при смене объекта будет меняться и домовый чат в приложении «Госуслуги Дом».

Иллюстрация Госуслуги ВКонтакте.