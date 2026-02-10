0 °С
10 Февраля , 15:07

Из Башкирии в Москву отправится новый продовольственный обоз для студентов

С 18 по 28 февраля пройдет новый этап акции «Из Башкортостана с любовью». Это отличная возможность для студентов и аспирантов, обучающихся в Москве, получить посылку от родных с самыми нужными вещами и продуктами.

Продовольственный обоз пройдет по двум крупным маршрутам, охватывающим ключевые города и районы республики — от Учалов и Сибая до Нефтекамска и Октябрьского. Детальная информация по точкам и времени сбора посылок будет опубликована в официальном чате проекта, сообщили организаторы — Ассоциация студентов «Башстьюдентс».

Для участия в акции необходимо соблюдать установленные требования: вес одной посылки не должен превышать 32 кг, сумма трех ее измерений — 160 см, а отправка скоропортящихся продуктов запрещена. Всего планируется собрать груз общим весом 6 тонн, состоящий из 200 индивидуальных посылок. В Москве для их получения будет организовано шесть удобных точек выдачи в разных районах города.

Участие в акции возможно только после обязательной регистрации по специальной ссылке. Проект проводится исключительно для студентов и аспирантов.

Акция «Из Башкортостана с любовью» — это теплый жест поддержки, который помогает сохранить связь между местом учебы и домом. Проект реализуется при поддержке главы РБ.

Фото: Ассоциация студентов «Башстьюдентс».

Автор: Мария СНЫТКИНА
