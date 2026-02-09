0 °С
9 Февраля , 14:51

Жители Башкирии смогут бесплатно отправить посылки детям-студентам в Москву

В феврале жители Башкирии смогут бесплатно отправить посылки детям-студентам в Москву в рамках акции «Из Башкортостана с любовью». Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве РБ министр молодежной политики республики Вито Сабиров.

Акция впервые прошла в ноябре прошлого года. Родственники смогли бесплатно отправить студентам и аспирантам в Москву более 100 посылок с продуктами, теплой одеждой, постельным бельем и кухонными принадлежностями. Вес посылок составил 3 тонны.

В феврале пройдет второй этап акции в два потока с четырьмя маршрутами. Сначала отправления соберут по районам республики, затем централизованно доставят их в столицу, где они будут вручены адресатам.

Рекомендуемый вес посылки — около 32 килограммов. Принимаются нескоропортящиеся продукты, одежда и бытовые принадлежности. Всего планируется доставить в столицу порядка 6 тонн груза.

18 — 19 февраля маршрут акции пройдет через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Инзер, Уфа, Кушнаренково, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск, Агидель.

25 —26 февраля посылки заберут из Сибая, Баймака, Юлдыбаево, Зилаира, Исянгулово, Мраково, Кумертау, Мелеуаз, Салавата, Ишимбая, Стерлитамака, Толбазов, Чишмов, Языково, Буздяка, Туймазов, Октябрьского.

Выдача посылок будет организована в шести точках на территории Москвы и Московской области 21 — 22 февраля и 27 — 28 февраля.

Участники акции будут добавлены в чат для информирования о движении машин.

Если студент не сможет забрать посылку в назначенный день, ее можно будет получить в Полпредстве Республики Башкортостан при президенте РФ.

Фото: министерство молодежной политики РБ.

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
