9 Февраля , 11:55

В Башкирии стартует социальной проект «Чистый Талкас»

В Сибайском филиале Уфимского университета науки и технологий 4-5 марта состоится обучающий республиканский семинар-форум, который даст старт большому социальному проекту «Чистый Талкас».

Цель проекта - сохранение и восстановление уникальной экосистемы высокогорного озера Талкас, жемчужины Зауралья. Поможет сделать это гражданский контроль и экологическое просвещение населения.

Именно поэтому ключевым событием форума станет обучение общественных экологических инспекторов.150 экоактивистов из городов и районов Башкирии изучат основы природоохранного законодательства, отработают на практике алгоритмы выявления и фиксации нарушений, такие, например, как несанкционированные свалки, загрязнение берегов, незаконные рубки леса, нарушения в сфере недропользования, а также научатся грамотно и эффективно взаимодействовать с надзорными органами.

– Наша цель – создание устойчивой системы общественного экологического контроля. Мы готовим «глаза и уши» для природоохранных ведомств - грамотных, юридически подкованных людей, которые смогут помогать государству в мониторинге ситуации на местах. Это долгосрочный вклад в экологию всего Башкортостана, – подчеркнул, рассказывая о проекте его руководитель, депутат Госдумы России,  председатель РОО «Совет мужчин РБ» Зариф Байгускаров.

Напомним, сохранение озера Талкас уже не первый год находится на контроле у Региональной общественной организацией по повышению роли отцовства «Совет мужчин Башкортостана», не раз его участники совместно с волонтерами и местными жителями проводили субботники на берегу водоема. 

Фото: Вадим ИСКАНДЕРОВ.

Автор: Гузель РЕАНОВА
